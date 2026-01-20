«Детям позволено ошибаться»: Дэвид Бекхэм заявил, что пытался научить детей пользоваться соцсетями

Бывший футболист Дэвид Бекхэм заявил, что «детям позволено ошибаться» на следующий день после того, как его сын Бруклин публично обвинил родителей в попытках разрушить его отношения и оболгать его в СМИ. Об этом написал Variety.
Во время выступления в поограмме «Squawk Box» на телеканале CNBC Дэвид высказался об опасностях соцсетей. Он отметил, что пытался научить своих сыновей и дочь пользоваться медиа правильно.
«Я всегда говорил о социальных сетях и о том, какое влияние они оказывают как в хорошем, так и в плохом ключе. Мы говорили о том, к чему дети могут получить доступ в наши дни, и это может быть опасно. Но я лично убедился, особенно на примере своих детей, что нужно использовать социальные сети в правильных целях», — сказал экс-спортсмен.
По словам Дэвида, несмотря на все старания родителей, дети «совершают ошибки». «Детям позволено ошибаться. Так они учатся. Именно этому я стараюсь научить своих детей, но иногда нужно позволять им совершать ошибки», — сказал Бекхэм.
Футболист не стал напрямую комментировать обвинения со стороны сына. Он отказался в том числе отвечать на вопросы журналистов. Его жена Виктория также хранит молчание.
Накануне Бруклин Пелц-Бекхэм, старший сын Дэвида и Виктории, написал в соцсетях пост о конфликте с близкими. Он заявил, что не хочет примирения с родителями, поскольку те неуважительно относились к его супруге, контролировали его самого с детства, а также обращались к СМИ, чтобы там опубликовали ложь о его браке.