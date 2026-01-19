«Я не хочу примирения с моей семьей»: сын Бекхэмов обвинил родителей во лжи ради имиджа

«Несмотря на это, мы все равно поехали в Лондон на день рождения отца, и нас отвергали в течение недели, пока мы ждали в номере отеля, пытаясь провести какое‑то время с ним. Он отверг все попытки, за исключением большой вечеринки по случаю дня рождения с сотней гостей и камерами на каждом углу. Когда он наконец согласился увидеться со мной, это было при условии, что Никола не будет приглашена. Это была пощечина», — подчеркнул Бруклин.