«Я не хочу примирения с моей семьей»: сын Бекхэмов обвинил родителей во лжи ради имиджа

Бруклин Пельтц-Бекхэм, сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм, прокомментировал слухи о разладе в его семье. Он обвинил родителей во лжи о нем и его браке, а также в давлении при помощи СМИ.
Старший сын Бекхэмов заявил в инстаграме*, что «молчал годами» и не хотел обсуждать семейные дела публично. Но Дэвид и Виктория, по словам Бруклина, регулярно инициировали публикации о конфликте в прессе.
26-летний молодой человек подчеркнул, что первый раз в жизни «стоит за себя». По его словам, родители контролировали всю информацию об их семье на протяжении десятилетий.
«Показные посты в социальных медиа, семейные события и неаутентичные отношения были скрепой жизни, которая была мне уготована. Недавно я увидел собственными глазами, как далеко они готовы пойти, чтобы разместить бесчисленное количество лжи в СМИ, в основном, за счет невинных людей, только ради того, чтобы сохранить собственный фасад. Но я верю, что правда всегда раскрывается», — сказал Бруклин.
Он заявил, что родители «без конца» пытались разрушить его отношения с женой — актрисой и дочерью миллиардера Николой Пельтц — как до их свадьбы, так и после. Виктория, как написал Бруклин, отказалась предоставить невестке свадебное платье в последний момент перед торжеством.
Когда сын отказался, Виктория и Дэвид якобы «никогда больше не относились к нему так же», как это было раньше. К тому же свадебное торжество стало причиной многочисленных конфликтов между родственниками, отметил Бруклин.
«Во время подготовки свадьбы, моя мама дошла до того, что назвала меня „злым“, потому что мы с Николой посадили мою няню Сандру и няню Николы Наунни за наш стол, поскольку у них обеих нет мужей», — пояснил Бруклин.
Он также рассказал, что в ночь перед свадьбой родные заявили ему, что Никола — «не семья» для них и «не кровь». После этого парень решил постоять за себя и свою супругу, на что родители, со слов Бруклина, ответили чередой атак — личных и публичных, в том числе сделанных при помощи СМИ.
Бруклин обвинил свою мать в том, что она испортила его первый танец с женой. По словам парня, в момент, когда он должен был по сценарию свадьбы танцевать с Николой, его вызвали на сцену. Там его ждала Виктория, которая, как считает Бруклин, танцевала с ним неподобающим образом перед 500 гостями.
«Я никогда не чувствовал себя так некомфортно и таким униженным в своей жизни. Мы хотели обновить наши клятвы, чтобы создать новые воспоминания о нашем свадебном дне, которые приносили бы радость и счастье, а не тревогу и стыд», — поделился он.
По словам Бруклина, родители постоянно неуважительно относились к Николе. В частности, Виктория раз за разом приглашала женщин из прошлого сына — как он считает, чтобы доставить ему и его жене неудобство.
«Несмотря на это, мы все равно поехали в Лондон на день рождения отца, и нас отвергали в течение недели, пока мы ждали в номере отеля, пытаясь провести какое‑то время с ним. Он отверг все попытки, за исключением большой вечеринки по случаю дня рождения с сотней гостей и камерами на каждом углу. Когда он наконец согласился увидеться со мной, это было при условии, что Никола не будет приглашена. Это была пощечина», — подчеркнул Бруклин.
Сын Бекхэмов добавил, что позднее пытался увидеться с семьей также в Лос-Анджелесе. Но родители вовсе отказались встретиться.
Он подчеркнул, что годами стремился поддерживать родных во всем, но Виктория отказала Николе, когда та однажды попросила помощи в спасении собак во время пожаров в Лос-Анджелесе.
«Вся эта история, что моя жена контролирует меня, совершенно неверна. Меня контролировали родители большую часть моей жизни. Я рос с ужасной тревогой. Когда я первый раз отделился от своей семьи, эта тревога исчезла. Я просыпаюсь каждое утро с благодарностью за жизнь, которую выбрал, и я нашел спокойствие и облегчение», — подчеркнул Бруклин.
Дэвид и Виктория Бекхэмы не ответили на публичные обвинения со стороны сына.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.