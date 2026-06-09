Роберт Смит рассказал, что у The Cure готовы сразу два новых альбома

При этом третий альбом обещает стать полной противоположностью. Фронтмен описал его как неожиданно бодрую и мелодичную пластинку с ярко выраженным поп-звучанием. Смит пошутил, что после его недавнего выступления с Оливией Родриго некоторые могут подумать, будто именно она вдохновила его на это.