В Нижнем Новгороде пройдет серия мероприятий об искусственном интеллекте в архитектуре

В июне участники смогут присоединиться к серии онлайн-встреч с международными экспертами из США, Испании, Дании, Нидерландов и Казахстана. Спикеры расскажут о применении нейросетей в проектировании территорий, благоустройстве, индивидуальном жилищном строительстве и работе с городскими данными, а также поделятся реальными кейсами внедрения AI в архитектурную практику.