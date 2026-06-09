В Нижнем Новгороде пройдет серия мероприятий об искусственном интеллекте в архитектуре

В Нижнем Новгороде стартует образовательный проект «ИИ-лето», посвященный практическому применению искусственного интеллекта в архитектуре, проектировании, образовании и креативных индустриях.
Программа объединит бесплатные онлайн-эфиры и очные мероприятия, открытые как для профессионалов отрасли, так и для тех, кто только начинает знакомство с ИИ-инструментами.
Организатором проекта выступает команда «Ниша» — независимое сообщество нижегородских архитекторов, развивающее образовательные инициативы о будущем профессии.
В июне участники смогут присоединиться к серии онлайн-встреч с международными экспертами из США, Испании, Дании, Нидерландов и Казахстана. Спикеры расскажут о применении нейросетей в проектировании территорий, благоустройстве, индивидуальном жилищном строительстве и работе с городскими данными, а также поделятся реальными кейсами внедрения AI в архитектурную практику.
Среди приглашенных экспертов — основатель AI-платформы Aino Александр Каменев, сооснователь Urbansketch.pro Артем Тохтуев, архитектор датского бюро Henning Larsen Нитсан Бартов и создатель AI-инструмента Raven Мориц Ричель.
Главным событием проекта станет конференция «Ниша. Архитекторы и искусственный интеллект», которая пройдет 25 июля в Доме архитектора в Нижнем Новгороде. На одной площадке соберутся более 20 российских и зарубежных специалистов, чтобы обсудить влияние искусственного интеллекта на архитектурную отрасль, будущее профессии и новые подходы к проектированию.