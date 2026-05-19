Пауэрбанки теперь нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту самолета
Режиссер «Таксиста» Пол Шредер завел ИИ-девушку, и она сама прервала общение с ним
Создатели «Очень странных дел» объяснят финал сериала только в 2046 году
Очистку пляжей Туапсе от нефтепродуктов обещают завершить к 1 июня
Инди-подразделение Warner Bros. приобрело права на новый фильм Пак Чхан Ука
Ленинградский вокзал в Москве 22 мая откроется после реконструкции
Бывший главред Tatler и журналист Ариан Романовский вышел на свободу
Кайли Миноуг рассказала, что во второй раз победила рак груди
Лесотерапия, автобусные туры и речные прогулки вошли в летний сезон «Московского долголетия»
Вышел тизер-трейлер «Елок-13» с Сергеем Буруновым и Александром Шепсом
В Крыму снимут новую киноадаптацию романа «Человек-амфибия»
По «Горничной» поставят спектакль
По «Рику и Морти» снимут полнометражный фильм
Fortnite вернулся в App Store после многолетнего конфликта Epic Games и Apple
В российских школах начнут углубленно изучать искусственный интеллект
Китай продлит безвизовый режим для россиян до конца 2027 года
Режиссер «Переходного возраста» снимет ремейк «Побега» Сэма Пекинпы
Cofix и Пикник Афиши выпустили совместный летний напиток
Температура воздуха в Москве опустится до +20 к выходным
Франческа Скорсезе сыграет во втором сезоне «Мистера и миссис Смит»
Новый сезон «Южного Парка» выйдет осенью
Авторы документального сериала об убийстве Элизабет Шорт заявили, что раскрыли тайну Черной Орхидеи
The Guardian опубликовала список 100 лучших романов в истории
Фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил 10-минутные овации на премьере в Каннах
Снуп Догг снимется в боксерской драме «The Faith of Long Beach»
«Руки вверх!» анонсировала первый за 14 лет альбом
Режиссер Джон Оттман снимет байопик о молодости Билли Джоэла
Фонд ОРБИ проведет весеннюю благотворительную распродажу, чтобы помочь людям, перенесшим инсульт

Lemonella и Alvaro Cabana: фестиваль «Дружба» объявил первую волну артистов

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-служба фестиваля

13 июня в Москве на территории ДК завода «Серп и молот» пройдет музыкальный фестиваль «Дружба». Организаторы объявили первую волну лайнапа — в нее вошли Lemonella из ЮАР, Alvaro Cabana из Испании и K.O из Израиля.

На фестивале также выступят Denis Kaznacheev, G-Pol + Jeam Biscuit с лайв-выступлением, Gleb Filipchenkow & Noemy Abrantes, Steveaio, Beznosuk, Balinsky и Karl Chix. Компанию им составят резиденты промогрупп: Radi Mira I Lubvi, Hypnotica, Kinetika Music, Cvetamuzika, Balagan, «Чувство ритма», Meduza, kgbdisco, Substance, Wip. Всего выступят более 45 музыкантов.

В этом году у «Дружбы» впервые появится летняя площадка под открытым небом. Пространство ДК завода «Серп и Молот» разделят на несколько самостоятельных зон — от открытых танцполов до камерных зон с экспериментальным звучанием.

Инициаторы фестиваля — Placebo/25 Entertainment и Afterhalloween Group. Команды работают на пересечении концертной архитектуры, музыкальных перформансов и независимых культурных инициатив. Их цель — объединить ключевые промогруппы, чтобы создать событие, где гости погрузятся в разнообразие современной электронной сцены.

Музыкальный фестиваль Дружба
Концерт / 13 июня
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям