Памела Андерсон и Дебби Харри снимутся в комедии «Майтрейя»

Памела Андерсон («Голый пистолет») и Дебби Харри («Лак для волос») получили главные роли в комедии «Майтрея». Начало съемок запланировано на конец 2026 года, пишет Deadline.
В центре сюжета — набирающая популярность целительница по имени Майтрея. Внезапно ей звонит её сестра Моника и говорит, что их отец умирает. Вместо того чтобы остаться дома с ним, Майтрея привозит свою семью на конференцию в Индию, чтобы проверить свои теории исцеления. Паралелльно с этим она тайно собирает материал для следующей книги.
Режиссером выступит номинированный на премию «Эмми» Джонатан Крисел ( «Портландия»). Сценарий напишет номинированный на премию BAFTA Сэмюэлб Д. Хантер ( «Кит» ). Продюсерами станут Берт Хамелинк, Майкл Сагол и Эллисон Хиронака, а также Даника Радованова.
Недавно Андерсон снялась в фильме «Подрезка кустов роз». Лента поставлена по мотивам драмы «Кулаки в кармане» Марко Беллоккьо. Главную роль в картине исполнил Каллум Тернер («Вечность», «Эмма»).