Звезда «Пацанов» Энтони Старр рассказал, что ему постоянно предлагают молоко

Энтони Старр, исполнитель роли Хоумлендера в сериале «Пацаны», признался, что фанаты постоянно подшучивают над ним из-за любви его персонажа к грудному молоку.
На шоу Джимми Киммела он рассказал, что официанты в ресторанах часто предлагают ему молоко, считая это потрясающей шуткой:
«Официанты ведут себя максимально невозмутимо, а потом, когда принимают заказ на напитки, они такие: „А вам, сэр?.. Молочка?“. Я отказываюсь от молока, но принимаю шутку».
Сам актер рассказал, что одержимость Хоумлендера молоком стала сквозной темой сериала, потому что и он, и шоураннер Эрик Крипке посчитали это забавным:
«Когда мы закончили сцену, я позвонил Эрику, нашему шоураннеру, и сказал: „Друг мой, это очень смешно. Это действительно смешно, надо сделать что-то в этом духе“, — а он мне: „Я уже на шаг впереди, я буду вставлять это в каждый эпизод!“».
Финальные серии «Пацанов» начали выходить 8 апреля. В пятом сезоне мир окончательно подчинится Хоумлендеру, а команда «Пацанов» будет разбита. Хьюи, Молоко и Французик в тюрьме, Энни пытается организовать сопротивление, а Кимико исчезла. Все меняется с возвращением Бутчера.