Эль Фэннинг в виде куклы в открывающих титрах сериала «У Марго проблемы с деньгами»

Фото: Apple TV

Apple TV опубликовал полные начальные титры сериала «У Марго проблемы с деньгами», который выйдет на платформе 15 апреля.

В видео миниатюрная кукла, изображающая героиню Эль Фэннинг, преодолевает пеструю полосу препятствий: книжную полку, горы просроченных счетов, а также комнату-дайнер с едой, бутылкой кетчупа и приправами.

Видео: Apple TV

По сюжету Марго, 20-летняя мать-одиночка, оказывается в тяжелом финансовом положении. Чтобы заработать, она заводит аккаунт на платформе OnlyFans. Благодаря советам отца — профессионального рестлера девушка становится невероятно популярной.

Помимо Эль Фэннинг в актерский состав также вошли Мишель Пфайффер («Опасные связи»), Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»), Николь Кидман («Плохая девочка»), Грег Киннир («Лучше не бывает») и Марсия Гей Харден («Помоги мне, Тодд»). 

Проект основан на бестселлере Руфи Торп. Шоураннером выступил Дэвид Э.Келли («Любовь и смерть»), он же написал сценарий. Всего в сериале будет 8 серий. Производством занимается студия A24. Ранее вышел тизер.

