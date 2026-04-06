Ольга Лерман покоряет рампу в трейлере комедии «Своя в доску»

«Меня зацепило в этой истории то, что она не про скейтбординг и даже не про конфликт поколений, хотя косвенно про это тоже, она про контроль и страх его потерять. Моя героиня привыкла жить в мире формул, где у всего есть объяснение и правильный ответ. Но жизнь ее сына — это совсем другая физика, тут не действует ее железная логика. Пытаясь удержать сына, она вдруг сама оказывается в ситуации, где нужно отпустить себя. Через этот абсурдный, почти комичный вызов она заново учится жить, ошибаться, доверять — и в итоге понимает, что быть рядом с близким человеком важнее, чем быть правой», — поделилась Ольга Лерман.