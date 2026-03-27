Роберт Паттинсон и Зендая в свадебном видео из «Вот это драма»
Электросамокаты «Яндекса» начали собирать на заводе «Москвич»
Сценарист «Века Адалин» откроет студию микродрам
Лена Хеди выдает дочь замуж и отправляет на войну в трейлере «Баллистическая»
Ozon начал работать в Туркмении
Каллум Тернер, Эль Фэннинг и Памела Андерсон появились в трейлере «Обрезки розовых кустов»
Глен Пауэлл озвучит Фокса Макклауда в «Super Mario Galaxy Movie»
В Москве появится автокинотеатр Okko x «СберПрайм»
В Москве пройдет благотворительный фестиваль-пристраивание Woof
Группа «Хадн дадн» сыграет уличный концерт в поддержку «Ночлежки»
В Беларуси начали производить мороженое со вкусом картофельного драника
«Детские деревни SOS» выпустили анимационный фильм о проблеме сиротства и ценности семьи
Для роли в «Моане» Дуэйн Джонсон носил 18 килограмм силиконовых протезов
Пляжи Анапы планируют открыть к 1 июня: «Более 90% мазута убрано»
Том Хэнкс сыграет в фильме Мариель Хеллер о бейсболе
МТС проведут всероссийский хакатон с призовым фондом 1,5 млн рублей
FIFA анонсировала первую за четыре года новую видеоигру
Исследование: Гоголь — самый востребованный русский классик на театральной сцене
Стив Кэрелл рассказал, как Пол Радд отговаривал его от роли в «Офисе»
Синоптик: начало апреля в Москве будет теплым, но пасмурным
Майли Сайрус выпустила сингл «Younger You» в честь 20-летия «Ханны Монтаны»
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и его жена ждут первого ребенка
Спрос на отели в Японии вырос на 77% на фоне цветения сакуры
Второй сезон «Маленьких пророков» станет последним
«Бюджета „Игры престолов“ у нас нет»: создатель «Пацанов» — о финале сериала
Ванесса Кирби и Яхья Абдул‑Матин II снимутся в научно‑фантастическом триллере «Liminal»
Церемония вручения премии «Оскар» будет проходить в новом месте с 2029 года
Дуа Липа снимется с Коннором Сторри в фильме «Peaked»

«Я придворный шут»: Джош Дюамель заявил, что актерам не стоит говорить о политике

Фото: joshduhamel

Американский актер Джош Дюамель, известный по фильмам «Тихая гавань» и «Трансформеры», заявил, что актерам не стоит говорить о политике. Об этом он сказал в подкасте Мегин Келли.

Дюамель признался, что у него есть «очень твердые убеждения по разным вопросам», но он не говорит о них открыто. «Потому что я думаю: „Зачем мне отталкивать половину своей аудитории?“ Я уважаю их взгляды и не собираюсь их поучать», — пояснил он.

По словам артиста, его задача только в том, чтобы «создавать классные вещи». Держать свое мнение в тайне и сосредоточиться на работе — «совершенно логично», считает Дюамель.

«Я рассматриваю это как бизнес-решение, понимаете? Я здесь просто для того, чтобы снимать классные фильмы, классные сериалы. Я здесь, чтобы создавать классные вещи. Я придворный шут, понимаете? Если я захочу проповедовать вам о том, во что я верю в политическом плане, я пойду баллотироваться на выборную должность, чего я делать не собираюсь», — подчеркнул актер.

Ранее подобное мнение высказали Дженнифер Лоуренс и Сидни Суини. Лоуренс заявила, что раньше только «подливала масло в огонь, разрывающий страну на части». А Суини подчеркнула, что всегда считала, что работает в кино не для того, чтобы указывать людям, что им думать.

Телеведущие Стивен Колбер и Джимми Киммел же, напротив, активно критиковали текущее американское правительство. СМИ предполагают, что из‑за этого закрыли шоу Колбера и чуть было не закрыли шоу Киммела.

