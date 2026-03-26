Ванесса Кирби и Яхья Абдул‑Матин II снимутся в научно‑фантастическом триллере «Liminal», который выпустит Apple и режиссер Луи Летерье. Об этом сообщил Deadline.
Картина будет основана на графическом романе «Telepaths» («Телепаты»), который создали Дж. Майкл Страчински, Стив Эптинг и Брайан Ребер. Сюжет фильм пока держат в секрете, но в первоисточнике действие разворачивается в мире, где десятая часть населения внезапно обретает телепатические способности.
В центре истории были полицейские из Бостона, неожиданно получившие возможность выслеживать преступников на совершенно новом уровне. Они сталкиваются с группировкой во главе с ошибочно осужденным человеком, которая пытается сбежать и мира, где способости делают их мишенями.
Сценарий картины напишет Джастин Родс. Продюсером выступят Зак Студин из AWA Studios и Кевин Уолш из The Walsh Company. Исполнительными продюсерами будут Рэй Анжелик, Страчински, Эптинг и Ребер. Над проектом также поработают Патрик Макнамара и Джульет Кирби.