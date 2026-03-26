Туры в Таиланд подорожают из‑за роста цен на топливо

Вышел первый трейлер сериала «Гарри Поттер»
В Екатеринбурге пройдет инвестфорум ВТБ «Россия зовет!»
«Перекресток» открыл супермаркет на высоте 1600 метров в горах Сочи
В России меняются правила денежных переводов с 1 апреля
«Пропускаем какие‑то вещи совершенно тупые»: Путин призвал ускорить введение квот на зарубежное кино
Суд в США признал Meta* и YouTube виновными в создании вызывающих привыкание продуктов
В самые популярные даты столичные ЗАГСы увеличили время работы
Духовным главой Англиканкой церкви впервые стала женщина
Исследование: связь между собаками и людьми существует уже более 15 000 лет
Онжаню Эллис-Тейлор снимется в сериале «Эйнштейн»
Мелания Трамп хотела бы, чтобы детей обучали роботы
Брюс Кэмпбелл назвал фильм «Эрни и Эмма» своим приоритетом. Актер проходит лечение от рака
Фильм «Она написала убийство» с Джейми Ли Кертис выйдет в декабре 2027 года
Гвинет Пэлтроу сыграет главную роль в экранизации «Незнакомцев» Белль Берден
Музыкальный журналист устал от блокировок и завел канал в «Google Таблицах»
Барби Феррейра в ужасе от Дейкра Монгомери в трейлере «Лики смерти»
В Нидерландах, предположительно, нашли скелет д’Артаньяна
Deadline подтвердил, что Оливер Стоун снимет картину «Белая ложь» с Джошем Хартнеттом
Портал в филиппинский фольклор в трейлере «Забытого острова» ― нового мультфильма DreamWorks
Энн Хэтэуэй посоветовала продюсерам «Дьявол носит Prada-2» не приглашать слишком худых моделей
В Британии вор прислал владельцу магазина деньги за кражу вывески 15 лет назад
Netlix показал трейлер фильма «Apex» с Шарлиз Терон
«Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера выйдет в повторный прокат в России
Умер дядя Анджелины Джоли, композитор Чип Тейлор
Рафаэль Надаль получил докторскую степень
Марина Диамандис прокомментировала для Vogue свои старые фото времен блога на Tumblr
Дэниел Рэдклифф бросил курить из‑за размышлений о жизни и смерти после рождения сына
Синоптик: начало апреля в Москве будет прохладным и дождливым

Туры в Таиланд подорожают из‑за роста цен на топливо

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Florian Wehde/Unsplash

Повышение розничных цен на бензин и дизель в Таиланде приведет к удорожанию туристических услуг для российских путешественников в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил генпредставитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

По его словам, наземное обслуживание — трансферы и экскурсии — подорожает на 10–15%. Это не повлияет на уже проданные туры, но отразится на будущих, так как маржинальность туристических услуг и так невысока.

Стоимость топлива в Таиланде выросла на 12–20% в зависимости от марки. Причина — последствия конфликта США и Израиля против Ирана. Местный комитет по управлению нефтяным фондом сократил субсидии, и цены поднялись на 6 батов за литр (около 0,18 доллара). Теперь литр обычного дизеля стоит 38,94 бата (1,19 доллара), газохола E20 — 36,05 бата (1,1 доллара), обычного бензина — 49,64 бата (1,52 доллара).

Тем временем туристический поток из России в Таиланд остается рекордным. В 2025 году королевство посетили 1,9 млн россиян, что стало четвертым показателем среди всех иностранных туристов. С начала 2026-го там уже побывали около 700 тыс. россиян. 

Расскажите друзьям