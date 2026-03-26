Туры в Таиланд подорожают из‑за роста цен на топливо

Повышение розничных цен на бензин и дизель в Таиланде приведет к удорожанию туристических услуг для российских путешественников в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил генпредставитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.
По его словам, наземное обслуживание — трансферы и экскурсии — подорожает на 10–15%. Это не повлияет на уже проданные туры, но отразится на будущих, так как маржинальность туристических услуг и так невысока.
Стоимость топлива в Таиланде выросла на 12–20% в зависимости от марки. Причина — последствия конфликта США и Израиля против Ирана. Местный комитет по управлению нефтяным фондом сократил субсидии, и цены поднялись на 6 батов за литр (около 0,18 доллара). Теперь литр обычного дизеля стоит 38,94 бата (1,19 доллара), газохола E20 — 36,05 бата (1,1 доллара), обычного бензина — 49,64 бата (1,52 доллара).
Тем временем туристический поток из России в Таиланд остается рекордным. В 2025 году королевство посетили 1,9 млн россиян, что стало четвертым показателем среди всех иностранных туристов. С начала 2026-го там уже побывали около 700 тыс. россиян.