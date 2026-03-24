НАСА намерено построить базу на Луне

НАСА анонсировала проект по строительству базы на Луне. Об этом написали на сайте Национального управления по аэронавтике США.
В настоящее время НАСА активно работает над тем, чтобы вновь отправить человека на спутник Земли. Теперь же организация будет разрабатывать план создания базы на поверхности Луны.
Чтобы реализовать этот амбициозный проект, агентство приостановит работу станции Gateway в ее нынешнем виде и сфокусируется на лунной инфраструктуре. НАСА планирует использовать имеющееся оборудование и привлекать к строительству международных партнеров — Японии, италии, Канады.
«НАСА стремится вновь достичь почти невозможного: вернуться на Луну до конца президентского срока Трампа, построить лунную базу, обеспечить постоянное присутствие и сделать все необходимое для обеспечения американского лидерства в космосе», — заявил администратор НАСА Джаред Айзекман.
Первым делом США участит миссии на Луну — они позволят лучше изучить спутник и проверить технологии. Затем НАСА перейдет к созданию полуобитаемой инфраструктуры. После этого в эксплуатацию будут вводить транспортные системы для посадки человека на Луне — это ознаменует переход от периодических экспедиций к постоянной лунной базе.