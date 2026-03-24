СМИ: в центре Москвы вновь заработал мобильный интернет

Ранее «Ведомости» сообщали, что с 2 по 15 марта в центре Москвы число подключений к публичным сетям вайфай увеличилось вчетверо, почти до 23 млн уникальных сессий, а трафик вырос до 54 700 Гб — в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным оператора Hot-WiFi, столичные заведения с публичным вайфай могли получить около 3,4 млн дополнительных клиентов, а дополнительная выручка за две недели могла составить 6 млрд рублей.