Московские туалеты попросили внести в «белые списки»

«Мы сейчас с нашими подрядчиками, которые занимаются оплатой, договариваемся, как занестись в „белый лист“; сейчас идет процесс согласования», — сообщили в организации. Там отметили, что проблемы есть не во всех туалетах, а только в тех, что расположены ближе к центру города. Всего в Москве около 30 общественных уборных такого типа.



С 3 марта москвичи жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Он не работает в центральных районах и на некоторых станциях метро. Не функционируют также публичные сети вайфай на улицах. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснял ограничения заботой о безопасности граждан.