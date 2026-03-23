Московские туалеты попросили внести в «белые списки»

В Москве общественные туалеты модульного типа начали работать с перебоями из-за отключений интернета — в них нельзя расплатиться без доступа к сети, рассказало издание «Подъем».
В организации ОРК, обслуживающей уборные, рассказали, что при полной блокировке не поможет даже переход на наличные. «У нас на модулях предусмотрена оплата наличными, вопрос в работоспособности самого объекта; иногда бывает такое, что настолько глушат, что объект не может провести никакую оплату. У нас же связь с серверами тоже через интернет», — пояснили они журналистам.
«Мы сейчас с нашими подрядчиками, которые занимаются оплатой, договариваемся, как занестись в „белый лист“; сейчас идет процесс согласования», — сообщили в организации. Там отметили, что проблемы есть не во всех туалетах, а только в тех, что расположены ближе к центру города. Всего в Москве около 30 общественных уборных такого типа.
С 3 марта москвичи жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Он не работает в центральных районах и на некоторых станциях метро. Не функционируют также публичные сети вайфай на улицах. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснял ограничения заботой о безопасности граждан.