Звезда «Олененка» Джессика Ганнинг не вступала в отношения до 36 лет

Афиша Daily
Фото: Netflix

Актриса Джессика Ганнинг из сериала «Олененок» призналась, что не вступала в романтические отношения до 36 лет. Об этом она рассказала в интервью с The Times.

Джессика поделилась, что ей было сложно осознать свои потребности в отношениях, ведь она не имела близости ни с кем. Она не испытывала влюбленности в мужчин, но и не чувствовала себя одинокой.

«Возможно, я прожила многое через своих персонажей. Я чувствовала себя очень сексуальной, очень связанной с собой, так что я была счастлива очень во многом. Я не ощущала одиночества. Я жила с лучшим другом. Чувствовала себя полноценно, и мне не казалось, будто я что‑то упускаю», — отметила Ганнинг.

Она добавила, что из‑за своей фигуры чувствовала свою «инаковость» — и потому не ощущала потребности анализировать причины отсутствия отношений. «А потом, не успела я и заметить, мне стукнуло 30», — сказала актриса.

Ганнинг рассказала, что в последние годы ситуация изменилась. Сейчас артистке — 40 лет, и за последние четыре года у нее было двое отношений. «Случился „Олененок“ — и случилось все разом. Это было безумно», — вспомнила Джессика.

Она пояснила, что в настоящее время не состоит в отношениях. «Поладаю, я сфокусировалась на работе. Но, надеюсь, я открыта для отношений. Я твердо верю в любовь», — подчеркнула актриса.

Ранее стало известно, что Ганнинг сыграет в экранизации книжной серии «Берлинская ночь» Филипа Керра. Сериал по мотивам книг выпустит Apple TV. В проекте снимутся также Джек Лауден и Колин Ферт.

