СМИ: Квентин Тарантино и Сильвестр Сталлоне снимут сериал. Его действие развернется в 1930-х

Фото: Gilbert Flores/WWD

Американский режиссер Квентин Тарантино выпустит сериал совместно с актером Сильвестром Сталлоне. Об этом сообщило издание TMZ.

По информации СМИ, действие сериала развернется в 1930-х годах. Тарантино и Сталлоне совместно срежиссируют шесть эпизодов шоу. Проект будет снят на камеры 1930-х годов и выйдет в черно-белом формате.

Сюжет сериала держится в секрете. Но источники утверждают, что в нем фигурируют гангстеры, танцовщицы, бокс и музыка. Кто сыграет в шоу, неясно. Сталлоне, судя по всему, не планирует брать ни одну из ролей.

И Тарантино, и Сталлоне ранее уже работали над проектами, события которых разворачиваются в 1930-х. На счету Квентина — фильм «Бесславные ублюдки». Сталлоне же сыграл гангстера Фрэнка Нитти в картине «Капоне».

