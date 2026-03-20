В Москве пройдет 33-й фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»

В Москве с 9 по 14 апреля пройдет 33-й Международный открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна».
Смотр пройдет на площадках Третьяковской галереи, кинотеатров «Пионер», «Иллюзион» и Центра «Зотов». Публичная программа состоится в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ, церемония закрытия — 14 апреля в кинотеатре «Москино» «Спутник».
Председателем жюри в этом году станет режиссер, продюсер и сценарист Джаник Файзиев («Турецкий гамбит», «Легенда о Коловрате»). В конкурсную программу вошли 105 российских и международных премьер. Зрители увидят картины из Португалии, Китая, Тайваня, Венгрии и других стран. Полная программа из 150 фильмов будет опубликована не позднее 1 апреля.
В рамках публичной программы пройдут мастер-классы, нетворкинг и дискуссии с участием приглашенных экспертов. Одним из главных событий станет мастер-класс режиссера Игоря Волошина («Повелитель ветра», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Буратино»). Мероприятие состоится 11 апреля на ВДНХ, в павильоне «Рабочий и колхозница».
Победители фестиваля получат статуэтки святой Анны и премиальные сертификаты от постоянных партнеров: киностудии CineLab, киноконцерна «Мосфильм» и компании Paap Cinema Rental.