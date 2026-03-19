На Патриках установили таксофон

Неизвестно, работает ли он. Как пишет «Москвич Mag», таксофон установили возле OMG Coffee в Ермолаевском переулке. В заведении официально акцию не комментировали.



С 3 марта москвичи жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Он не работает в центральных районах и на некоторых станциях метро. Не функционируют также публичные сети вайфай на улицах. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснял ограничения заботой о безопасности граждан



Недавно в Госдуме предложили вернуть в города таксофоны, чтобы решить проблему с ограничениями связи. «Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности», ― заявил член думского комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко.