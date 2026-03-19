В этом году московские ЗАГСы продлят время работы в «красивые» даты

Столичные ЗАГСы открыли дополнительные слоты и увеличили время работы в самые популярные для бракосочетания дни года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, абсолютным рекордсменом по количеству поданных заявлений в столице в 2026 году стало 26 июня. В этот день планируют пожениться уже более 1600 пар. Кроме того, 6, 20 июня и 8 августа уже выбрали более 3000 пар.
«Чтобы все смогли зарегистрировать брак в желанный день, мы приняли решение продлить работу Дворцов бракосочетания до 21.00 в эти популярные даты. А в воскресенье, 26 июля, столичные Дворцы бракосочетания откроют свои двери для влюбленных, несмотря на традиционно выходной день», — рассказала Ракова.
6, 20, 26 июня и 8 августа до 21.00 будут работать Дворцы бракосочетания №1, 3, 4, Кутузовский, Таганский, Шипиловский, Зеленоградский и Митинский, а также Дворец бракосочетания Южное Бутово. В эти дни влюбленные смогут пожениться и на площадках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья». 6 июня будет доступно 11 необычных площадок, 20 июня — 9. В самый популярный день года, 26 июня, будет работать 10 площадок, а 8 августа — 13.
26 июля, в воскресенье, для московских пар откроются Дворцы бракосочетания №3 и 5, Кутузовский, Таганский, Шипиловский, Зеленоградский и Митинский, Дворец бракосочетания Южное Бутово, а также Дворцы бракосочетания №1 и 4, которые работают ежедневно. Кроме того, для влюбленных будут доступны четыре площадки проекта «Новые адреса счастья».
Подать заявление можно уже сейчас на портале «Госуслуг» или на Mos.ru, а также во Дворцах бракосочетания. Государственная пошлина составляет 350 рублей.
18 апреля, накануне Красной горки, жители Москвы также смогут зарегистрировать брак в здании Мосгордумы. ЗАГСы открыли прием заявок в конце февраля.