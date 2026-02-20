Москвичи смогут заключить брак в Мосгордуме

В Москве зафиксировали сугробы высотой 80 сантиметров — это абсолютный рекорд за историю наблюдений
В Петербурге закрываются «ФУТУРА бистро» и бар Dead Poets
В приквеле «Убивая Еву» снимутся Энн Скелли из «Дома Гиннессов» и Нейт Манн из «Лакричной пиццы»
Звезда «Теории большого взрыва» Кунал Найяр тайно оплачивает медицинские счета незнакомцев
В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без «комнат отдыха»
Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube
Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю
Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»
Вышел трейлер «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко
ИИ-помощники и бизнес-кампус: на курорте «Красная Поляна» пройдет 11-й Gastreet
Вместо Музея ГУЛАГа откроют музей, посвященный преступлениям нацистов против советского народа
В России запретят продавать бананы размером менее 14 сантиметров
Московский район Внуково попал в пятерку мест в мире, где за сутки выпало больше всего осадков
Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта
Умер солист Shortparis Николай Комягин
В Кракове голубей будут кормить кукурузой с противозачаточным действием
Мадс Миккельсен снимется в новом фильме Мартина Скорсезе — «Что случилось ночью»
Умер актер Эрик Дейн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»
Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх
Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об НЛО и инопланетянах
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли МакЛейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом
Расселл Кроу и Люк Хемсворт борются за чемпионство в трейлере «Зверя»
Боб Оденкерк и Лена Хеди появились в трейлере фильма «Нормал»
Вуди и Базз Лайтер против гаджетов: вышел трейлер пятой части «Истории игрушек»
Тиффани Хэддиш и Росарио Доусон сыграют в хоррор‑триллере «Урок»

Москвичи смогут заключить брак в Мосгордуме

Жители Москвы смогут зарегистрировать брак в здании Мосгордумы. Церемонии пройдут 18 апреля, накануне Красной горки. Загсы уже открыли прием заявок, сообщается на сайте mos.ru.

«Это наша добрая традиция с 2017 года. Начать семейный путь в исторических стенах Думы — уникальная возможность для молодоженов. Такие церемонии бракосочетания всегда проходят по-особенному торжественно», — рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Для того чтобы зарегистрировать брак в Мосгордуме, нужно до 10 марта прислать историю знакомства с короткой биографией жениха и невесты, а также признание в любви к столице на электронную почту zags@mos.ru. К письму нужно приложить совместную фотографию и оставить контактный номер. Организаторы выберут самые красивые и трогательные рассказы и свяжутся с победителями.

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников уточнил, что торжество проходит в Зале приема делегаций столичного парламента под сопровождение живой музыки. «Как и при классической церемонии бракосочетания, пары говорят заветное “да”, обмениваются кольцами, получают первый семейный документ. Пока молодожены заняты подготовительными мероприятиями, для их гостей организуют экскурсию по Московской городской Думе», — добавил он.

