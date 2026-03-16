На ВДНХ отметят день рождения «Союзмультпарка»

21 марта в «Союзмультпарке» на ВДНХ отметят день рождения мультимедийного центра. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы праздника.
В павильоне № 7 проведут творческие мастер-классы для гостей и представят шоу-программу. Дети и взрослые смогут встретиться с любимыми героями мультфильмов. Для посетителей подготовят также сюрпризы и подарки.
На площадке можно будет познакомиться с интерактивными аттракционами, вдохновленными известными мультфильмами. Всего их в парке 18. Аттракционы оформлены в стиле «Винни Пуха», «Бременских музыкантов», «Карлсона», деревни Простоквашино и других культовых анимационных работ.
«Пространство объединяет современные технологии и классическую анимацию, позволяя детям и взрослым по-новому погрузиться в мир любимых историй», — отметили представители «Союзмультпарка».