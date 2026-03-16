Марион Котийяр и Уолтон Гоггинс сыграют в фильме по библейской Книге Иова

Французская актриса Марион Котийяр («Жизнь в розовом цвете», «Ледяная башня») и американский актер Уолтон Гоггинс («Белый Лотос», «Омерзительная восьмерка») снимутся в фильме по Книге Иова. Об этом сообщил Variety.
Проект, основанный на библейском писании, создаст режиссер и сценарист Юваль Адлер, работавший над «Белым лотосом» и «Фоллаутом». Он представит историю о супругах, которые пытаются поставить смелую иммерсивную постановку на основе ветхозаветной Книги Иова.
Книга рассказывает о человеке по имени Иов, чья вера подвергается испытанию, когда он сталкивается с трудными испытаниями. Герой теряет богатство, здоровье и даже собственных детей, но остается верным Богу.
Действие будущей картины развернется в разных временных линиях. Одна часть ленты расскажет о пари между Богом и Сатаной. В другой речь пойдет о распадающемся браке.
«По мере того, как личная жизнь главных героев проникает в их работу, противостояние на съемочной площадке оборачивается неожиданным вопросом: кто будет играть Бога?» — указано в синопсисе проекта.
«Мы хотим, чтобы фильм ощущался одновременно вневременным и актуальным — как сама Книга Иова. Вместе Марион и Уолтон поднимут эту историю на новый уровень, превзойдя все, что я мог себе представить, читая книгу», — отметил Адлер.
Продюсерами фильма «Иов» выступят Дэн Каган («Собиратель душ») и Илья Стюарт («Петровы в гриппе»). Исполнительными продюсерами будут Лиз Сигал, Шон Патрик О’Рейли, Елена Силенок, Эльвира Патерсон, Вадим Дегтярев, Сергей Торчилин, Павел Буриан, Александр Фомин и Стюарт Манашил.