В МФТИ посоветовали жителям Москвы ориентироваться по солнцу и звездам из‑за отключения связи

Афиша Daily
Фото: Neora Aylon/Unsplash

В МФТИ в разговоре с агентством «Москва» посоветовали жителям столицы ориентироваться по звездам и солнцу в условиях отключения мобильного интернета. 

Ночью главным компасом служит Полярная звезда, которая всегда указывает на север, объяснили в институте. «Вопреки стереотипу, эта звезда далеко не самая яркая на нашем небе, и ее сложно увидеть невооруженным глазом в условиях городской засветки. Зато хорошо виден известный астеризм из семи ярких звезд — Большой Ковш (часть Большой Медведицы). Мысленно проведите линию через две крайние звезды — „стенки“ Ковша (Дубхе и Мерак) — и продолжите ее вверх на пять таких же отрезков. Тогда вы упретесь в тусклую звезду в Малой Медведице. Это и есть Полярная звезда», — рассказали в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что днем и в сумеречное время можно ориентироваться по солнцу. «Ориентация на солнце — самый простой и надежный способ понять, где находится какая сторона света. Оно встает на востоке и садится на западе», — добавил эксперт.

С 3 марта москвичи жалуются на проблемы с мобильной связью. Они отмечают, что у них не работают в том числе сайты из «белого списка», которые должны быть доступны при отключениях мобильного интернета властями. Обычно такие блокировки происходят во время атак беспилотников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения связи в столице и регионах необходимы для обеспечения безопасности граждан.

Расскажите друзьям