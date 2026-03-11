В больницах Урала сотрудники начнут носить аудиобейджи против хамства в регистратуре

Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о нелюдях в трейлере «Дня раскрытия»
Группа Pussycat Dolls вернется на сцену
О Стьюи из «Гриффинов» снимут отдельный мультсериал
«Превратила 8 марта в кошмар»: визажистка раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой
Россияне назвали книги, которые хотели бы увидеть в формате видеоигр
Звезда «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер в Марокко
В Краснодаре кофейня добавила в меню коктейли «из файлов Эпштейна». Теперь ее «отменяют»
Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей
ИИ-актриса Тилли Норвуд выпустила клип
Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»
Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске
В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны
В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN
«Вкусно — и точка» появится в Кыргызстане и в других странах
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»

В больницах Урала сотрудники начнут носить аудиобейджи против хамства в регистратуре

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

В Свердловской области запустили проект «Поликлиника: перезагрузка». Теперь в 57 взрослых и 36 детских поликлиниках сотрудники будут носить аудиобейджи, сообщила в эфире ОТВ заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова.

По ее словам, устройства с микрофоном будут фиксировать разговоры регистраторов с пациентами. Задача эксперимента — устранить хамство в регистратурах. Для анализа речи на наличие запрещенных и рекомендуемых формулировок система будет использовать искусственный интеллект.

Целью проекта «Поликлиника: перезагрузка» называют кардинальное улучшение работы первичного звена здравоохранения. По мнению специалистов, это сократит очереди в медучреждениях и повысит качество обслуживания пациентов. 

Ранее Татьяна Савинова говорила, что программа также поможет сократить время записи к участковому терапевту до одного дня, а к узким специалистам — до двух недель. Для того, чтобы сделать КТ, МРТ и ЭХО-КГ пациенты должны будут ждать 14 дней, тогда как сейчас срок равен в среднем 60 дням.

