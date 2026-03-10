Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о не-людях в трейлере «Дня раскрытия»
Группа Pussycat Dolls вернется на сцену
О Стьюи из «Гриффинов» снимут отдельный мультсериал
«Превратила 8 марта в кошмар»: визажистка раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой
Россияне назвали книги, которые хотели бы увидеть в формате видеоигр
Звезда «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер в Марокко
В Краснодаре кофейня добавила в меню коктейли «из файлов Эпштейна». Теперь ее «отменяют»
Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей
ИИ-актриса Тилли Норвуд выпустила клип
Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»
Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске
В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны
В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN
«Вкусно — и точка» появится в Кыргызстане и в других странах
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»

Умер музыкант Петр Гайдуков — худрук хора ветеранов имени Козлова, известного по клипу Shortparis

Фото: Мария Слепкова/Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича

Умер музыкант Петр Гайдуков — дирижер и художественный руководитель хора ветеранов Великой Отечественной войны имени Козлова, который участвовал в клипе группы Shortparis на песню «Яблонный сад». Об этом сообщила «Собака».

По информации издания, тело Гайдукова нашли в Лахденпохском районе Карелии. За два дня до этого 34-летний музыкант пропал во время лыжной прогулки. Его искали экстренные службы и волонтеры.

Что случилось с артистом, не уточняется. По предварительным данным, «криминальной составляющей смерти нет». «Никто никогда не ответит мне, зачем и почему. Берегите себя, я вас очень прошу», — прокомментировал участник Shortparis Данила Холодков.

В феврале скончался солист группы Shortparis Николай Комягин. Ему было 39 лет. По данным СМИ, певцу стало плохо после тренировки по боксу и сердце не выдержало.

Петр Гайдуков и Николай Комягин работали вместе над клипом на песню «Яблонный сад». Холодков отметил, что «экспрессивное исполнение» Гайдукова было таким искренним, что он сам «чувствовал себя каким‑то неумелым актером рядом с ним».

Гайдуков родился в Петербурге и учился в колледже имени Римского-Корсакова, а затем в консерватории по специальности «хоровое дирижирование». Он возглавил хор имени Козлова, cуществующий с 1975 года. В коллектив входят сегодня около 25–28 человек.

