Умер солист Shortparis Николай Комягин

Умер актер Эрик Дейн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»
Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта
В Кракове голубей будут кормить кукурузой с противозачаточным действием
Мадс Миккельсен снимется в новом фильме Мартина Скорсезе — «Что случилось ночью»
Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх
Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об НЛО и инопланетянах
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли МакЛейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом
Расселл Кроу и Люк Хемсворт борются за чемпионство в трейлере «Зверя»
Боб Оденкерк и Лена Хеди появились в трейлере фильма «Нормал»
Вуди и Базз Лайтер против гаджетов: вышел трейлер пятой части «Истории игрушек»
Тиффани Хэддиш и Росарио Доусон сыграют в хоррор‑триллере «Урок»
«Из огня восходит тьма»: вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона»
«Проклятый рыцарь» со звездами «Игры престолов» выйдет в российский прокат 23 апреля
В Центре «Зотов» пройдет паблик-ток «Разговор о Вертове. Кино, искусство, звук, пространство»
Канадским школьникам разрешили смотреть хоккей на Олимпиаде во время уроков
«Литрес» вернул в продажу роман Фредрика Бакмана «После бури» после проверки на пропаганду ЛГБТ*
Вышел трейлер драмы «Северная станция» — полнометражного дебюта Сергея Овечко
Томас Шелби возвращается в трейлере фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Появился трейлер дорамы Netflix «Парень по вызову», в котором играет Джису из Blackpink
Ски-альпинист Никита Филиппов первым из россиян завоевал медаль на Олимпиаде
Twenty One Pilots выпустили клип со стоп-моушен-анимацией на завирусившийся в сети трек
Пес финишировал на Олимпиаде вместе с лыжницами
Аманда Сейфрид узнала, что была продюсером «Горничной», только через три недели после начала съемок
Vogue назвал Николь Кидман кумиром одиноких женщин
В Москве и Подмосковье 23 февраля потеплеет до +1 градуса

Умер солист Shortparis Николай Комягин

Афиша Daily
Фото: @_shortparis_

Умер солист группы Shortparis Николай Комягин, сообщила в своем телеграм-канале Ксения Собчак. По ее словам, музыканту стало плохо после тренировки по боксу, и сердце не выдержало. Артисту было 39 лет. 

«Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный. Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом Москву, потом всю Россию. Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее. Оставался в стране, хоть ему и запретили давать концерты», — написала журналистка.

Менеджер Shortparis Марина Косухина подтвердила в инстаграме* смерть Комягина. «Николая с нами больше нет. Журналистов прошу иметь уважение и не трогать нас в ближайшее время», ― написала она. 

Комягин родился в Новокузнецке, по образованию он искусствовед. Музыкальную карьеру Комягин начал в нулевые. В родном городе он пел в фолк-рок-группе «Пол-Седьмого Ноября», затем в «Плохой Идее», затем в альтернативной джаз-фьюжн-группе Sound Wave, а потом в инди-рок-группе Fools On Time Square.

В 2010 году музыкант переехал в Петербург, где с друзьями из Новокузнецка ― Александром Иониным и Павлом Лесниковым ― основал Shortparis. Позже к ним присоединились Данила Холодков и Александр Гальянов (покинул группу в 2022 году). Коллектив стал известен экспериментальным звучанием на стыке электроники и постпанка.

Shortparis выступали на крупных российских и зарубежных фестивалях ― Liverpool Sound City, Haldern Pop Festival, The Great Escape, Tallinn Music Week, Stereoleto и Parklive, а также на площадке знаменитого берлинского техно-клуба Berghain. В Петербурге группа открывала концерты таких зарубежных звезд, как The Kooks и Alt-J.

В разные годы коллектив получал премии «Золотая Горгулья» и премии Сергея Курехина. Клип на песню «Страшно», посвященный проблеме школьного шутинга, занял третье место в номинации Best Director на Berlin Music Video Awards. В 2019 году журнал «Собака» называл участников Shortparis самыми известными людьми Петербурга в номинации «Музыка». 

К настоящему моменту Shortparis выпустили четыре студийных альбома ― «Дочери» (2013), «Пасха» (2017), «Так закалялась сталь» (2019) и «Яблонный сад» (2021), а также пять EP и 11 синглов.  

Помимо музыки Комягин участвовал в кинопроектах. Он сыграл Маяковского в сериале Данилы Козловского «Карамора», снимался в короткометражке «Сложноподчиненное» и фильме Кирилла Серебренникова «Лето». Для другой картины Серебренникова ― «Жена Чайковского» ― Shortparis записали мини-альбом «Шире Волги».  

23 февраля в Театре Наций пройдет премьера спектакля «Мой брат умер» по сценарию Алексея Балабанова. Композитором этой постановки выступил Комягин.

*   Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям