«Нам бы погоревать вместе»: как Shortparis пытались избегать политики, но не смогли

«У нас была довольно нервная встреча на „Ленфильме“. Мы себя изначально чувствовали некомфортно. Потом, когда уже подружились с персоналом, они тоже говорили, что мы на них странное впечатление произвели — какого‑то сырого материала, не из индустрии, они не понимали, как на нас реагировать, и наши реакции были для них непредсказуемыми», — описывает Николай Комягин знакомство группы с Кириллом Серебренниковым. 2018-й в хронологии Shortparis отмечен не только прорывом «Страшно»: в этом году выходит новый фильм Серебренникова «Лето», где группа исполняет запоминающийся экспериментальный кавер на Дэвида Боуи. «[Серебренников] нам дал рефрен, объяснил место этого трека в фильме. Единственное, что он сказал: „Пожалуйста, не делайте драматичный трек“ . Мы все сделали как хотели — холодный, с ускорением, хотя он весь медленный. Но выполнили просьбу не делать драматичным», — говорит о сотрудничестве Холодков. Несмотря на то, что, по мнению солиста Shortparis, песня не получилась, сам режиссер остался в восторге. «Надеюсь с ними сотрудничать и дальше и надеюсь, что мы с ними сделаем что‑то интересное в кино», — говорит Серебренников в шоу «Афиши Видео» «Узнать за 10 секунд».