Гарри Стайлз раздал билеты на свой концерт ученикам школы, в которой он учился
Эксперт: слово «краш» в ЕГЭ будут считать грубым нарушением
Названы лауреаты премии Гильдии сценаристов Америки
В Германии упал метеорит
Россияне смогут искать других граждан через «Госуслуги» и МВД
В Мариинском театре представили незавершенную оперу Чайковского, дописанную с помощью нейросети
Группа Киану Ривза Dogstar анонсировала новый альбом
В американской авиакомпании начнут наказывать пассажиров, которые слушают музыку без наушников
ИИ-фотографии со свадьбы Зендаи и Тома Холланда собрали 10 млн лайков
В России увеличили срок давности по показу фильмов без прокатного удостоверения
Лариса Долина стала самой обсуждаемой женщиной в соцсетях
У Лерчек обнаружили рак с метастазами в легких
На Рижском рынке в Москве образовались очереди из‑за 8 Марта
В Беларуси создали прокладки из картофеля
В России за пять лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников
ИИ-агент вышел из‑под контроля и начал тайно майнить криптовалюту
В России разработали ГОСТ по собакам-поводырям
Креветки, макароны и яблочный сидр: чем будут питаться астронавты, которые отправятся к Луне
«Суперсемейку-3» планируют выпустить в 2028 году
Киллиан Мерфи считает, что фильм по «Острым козырькам» завершает историю Томми Шелби
Эксклюзивную пластинку Эльдара Джарахова продали за 1,8 млн рублей
Актриса Екатерина Ведунова и ее дочь погибли в ДТП
Российские горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев завоевали первые медали на Паралимпиаде
Apple Music начнет маркировать треки, созданные нейросетями
Звезда сериала «Йеллоустоун» Хэсси Харрисон снимется в перезапуске «Спасателей Малибу»
Петербуржец заплатит 847 тыс. рублей за то, что посидел на троне Павла I в Эрмитаже
HBO представила новых актеров, которые сыграют студентов в сериале по «Гарри Поттеру»
United Airlines будет высаживать пассажиров за громкую музыку без наушников

Синоптик: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны

Афиша Daily
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Москва пережила самую холодную ночь с начала весны, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

«Вслед за прошедшим минувшей ночью по территории столицы атмосферным фронтом, в регион стали активно поступать холодные воздушные массы. Наиболее активно холодное вторжение проявилось на востоке территории — в Павловском Посаде и в Егорьевске температура опустилась ниже -10 градусов, а в Черустях и вовсе было -16,9 градусов», — написал он.

По словам синоптика в Москве было теплее — по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, в городе было -6,3 градусов. «Это самая низкая температура воздуха в столице с начала календарной весны. На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура колебалась от -5,8 градусов в Строгино до -6,8 градусов в Бутово. В Новой Москве столбики термометров опустились до -6,1 градуса», — отметил Леус.

В то же время в западных районах Подмосковья, например в поселке Шаховская, температура воздуха не опускалась ниже нуля. Таким образом, температурный контраст в Подмосковье превысил 17 градусов.

«Это не последнее похолодание в марте, но высока вероятность, что в столичном регионе этот день останется самым холодным днем первого весеннего месяца. Дальнейшие прогнозы обещают более активное развитие весенних процессов с двухзначными максимальными температурами уже на начавшейся неделе», — рассказал специалист.

Сегодня, 9 марта, метеорологические условия в столице будет формировать теплый атмосферный фронт. Он сформирует в регионе преимущественно облачную погоду, местами, пройдет снег. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица.

Температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла, а по области — до +4 градусов. Ветер будет дуть южный с порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник ночью местами ожидаются небольшие осадки, днем без осадков, гололедица. Ночью столбики термометров покажут до 2 градусов тепла, а днем — от +6 до +8 градусов.

Расскажите друзьям