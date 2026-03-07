Pixar разрабатывает третий фильм во вселенной «Корпорации монстров»
Apple Music начнет маркировать треки, созданные нейросетями

Афиша Daily
Фото: Auguras Pipiras/Unsplash

Apple Music вводит систему маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает NME.

Нововведение обяжет дистрибьюторов указывать, применялся ли ИИ при создании музыки, текстов, клипов или обложек.

Как сообщает Music Business Worldwide, пока отметка ставится вручную по желанию лейбла, но вскоре станет обязательной. В Apple называют это «первым шагом к прозрачности, необходимой для выработки справедливых правил для всей индустрии».

Решение принято на фоне стремительного роста ИИ-контента. Исследование, проведенное в прошлом году, которое показало, что 97% людей «не могут отличить» реальную музыку от музыки, созданной ИИ. До этого, в 2024 году, эксперты предупреждали, что работники музыкальной индустрии могут потерять четверть своего дохода из-за ИИ в ближайшие четыре года.

В прошлом году Spotify подтвердил, что также борется с ИИ, и удалил 75 миллионов «спам-треков». Это заявление последовало за сообщением, что песни, созданные ИИ, загружались на профили умерших музыкантов на Spotify без разрешения.

