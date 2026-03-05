Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» остался без режиссера

Ли Айзек Чун («Минари») больше не работает над приквелом культовой франшизы «Одиннадцать друзей Оушена».
Режиссер ушел из проекта из-за творческих разногласий. При этом студия и продюсеры заверили, что сохранят с ним партнерские отношения в будущем.
Действие приквела развернется в 1960-х, однако подробности сюжета держатся в секрете. Главные роли должны исполнить Брэдли Купер («Звезда родилась», «Маэстро») и Марго Робби («Барби», «Волк с Уолл-стрит»).
Сценарий написала Кэри Соломон с использованием персонажей, созданных Джорджем Клейтоном Джонсоном и Джеком Голденом Расселлом.
Оригинальный фильм с Фрэнком Синатрой вышел в 1960 году, а версия Стивена Содерберга с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в 2001-м породила два сиквела и спин-офф «8 подруг Оушена».
Ранее стало известно, что Клуни и Питт готовятся к съемкам еще одного продолжения с участием Мэтта Деймона и Джулии Робертс. Старт запланирован на 2026 год.