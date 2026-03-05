В Музее кино в Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской

5 марта в Музее кино на ВДНХ в Москве открылась выставка в честь 130-летия со дня рождения актрисы Фаины Раневской. Об этом говорится на сайте Mos.ru.
Открытие состоялось при участии заслуженной артистки России Ольги Анохиной, неоднократно выступавшей на одной сцене со знаменитой актрисой. Посетить выставку можно будет до августа 2026 года по билету в Музей кино.
Экспозиция предлагает изучить жизнь Фаины Раневской, в том числе вне привычного сценического образа. Посетителям представят личные вещи артистки, редкие снимки, а также кадры из фильмов и воспоминания современников.
Выставку разделили на несколько тематических секций. Первая часть экспозиции посвящена Раневской как женщине, мастерски владеющей искусством иронии. Здесь посетители увидят портреты и цитаты артистки, а также кадры из ее фильмов.
Другие разделы расскажут о Раневской как о верном друге, выдающейся актрисе театра и кино и человеке, чей голос подарил жизнь знаменитым персонажам мультфильмов. В первые выходные после открытия выставки — с 7 по 9 марта — в Музее кино также покажут фильмы «Весна» (1937 год), «Золушка» (1947 год) и «Мечта» (1941 год) с участием артистки.
Фаина Раневская — актриса театра, кино и озвучивания, народная артистка СССР (1961), лауреат трех Сталинских премий (1949, 1951, 1951) и кавалер ордена Ленина (1976). Она родилась 27 августа 1896 года в Таганроге.