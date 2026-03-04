A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном
Apple представила бюджетный MacBook Neo

Афиша Daily
Фото: Apple

Apple представила самый доступный ноутбук за всю историю компании —  MacBook Neo.

Он выполнен в четырех цветах — серебристом, розовом, цитрусовом и индиго. Официальная цена — 599 долларов (около 46 тыс. рублей). Продажи начнутся 11 марта.

В сообщении компании говорится, что девайс оснащен процессором A18 Pro, который также используется в iPhone 16 Pro. Время автономной работы ноутбука составляет 16 часов. Вес — 1,2 кг.

У MacBook Neo 13-дюймовый Liquid Retina-дисплей с разрешением 2408×1506 пикселей и яркостью до 500 нит. Экран поддерживает отображение 1 млрд цветов. Будут доступны версии с 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти. Оперативная память — 8 ГБ. В устройство также добавили систему искуственного интеллекта Apple Intelligence.

Новинка получила 1080Р камеру FaceTime HD для видеозвонков. В ноутбуке установлен двойной микрофон c функциями для улучшения качества речи во время звонков. «Двойные боковые динамики обеспечат иммерсивное звучание. Пространственный звук с поддержкой технологии Dolby Atmos создаст ощущение 3D-прослушивания музыки, шоу и фильмов», — рассказали в компании. 

Недавно Apple также представила iPhone 17e. Новый бюджетный смартфон получил процессор A19. Объем памяти начинается от 256 гигабайт. Основная камера на 48 МП.

