В Москве впервые церемонии бракосочетания прошли на станции метро «Сокольники» БКЛ

Сотрудники загсов Москвы в ночь на 1 марта впервые провели четыре церемонии бракосочетания на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии метро. Об этом говорится на сайте mos.ru.
«В рамках проекта “Новые адреса счастья” столичные загсы проводят уникальные церемонии бракосочетания. Три года назад сотрудники московского загса впервые зарегистрировали брак в движущемся составе на открытии Большой кольцевой линии метрополитена», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.
Церемонии бракосочетания проходили в центре зала станции в присутсвии сотрудников составов «Москва-2020» и «Москва-2024». Молодоженам включили марш Феликса Мендельсона.
Московский транспорт участвует в проекте Сергея Собянина “Новые адреса счастья” с 2021 года. За это время на площадках метро заключили брак более 100 пар.
На открытии БКЛ метро 1 марта 2023 года сотрудники столичных загсов провели торжественную церемонию регистрации брака для одной пары. Она прошла в современном поезде «Москва-2020» во время движения состава.