Синоптик: снег в Москве растает с 5 по 10 апреля

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Снежный покров в Москве растает в период с 5 по 10 апреля. Во второй пятидневке месяца столбики термометров покажут до + 17 градусов, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Апрель примет теплую эстафету и усилит субтропическое влияние, когда в начале месяца потеплеет до +9–14 градусов, а во второй пятидневке воздух может прогреться до +12–17 градусов. В таких условиях снежный покров в период с 5 по 10 апреля исчезнет», — поделился Тишковец.

Сейчас в столице оттепель. По словам ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марины Макаровой, высота снежного покрова из-за оттепели и дождя в Москве может уменьшиться на 10–15 сантиметров.

