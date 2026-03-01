Синоптик: снег в Москве растает с 5 по 10 апреля

«Апрель примет теплую эстафету и усилит субтропическое влияние, когда в начале месяца потеплеет до +9–14 градусов, а во второй пятидневке воздух может прогреться до +12–17 градусов. В таких условиях снежный покров в период с 5 по 10 апреля исчезнет», — поделился Тишковец.