Paramount покупает Warner Bros. за 110 млрд долларов
Приют не может отвести Додобоню к ветеринару — собака в стрессе и агрессии
За выходные в Москве сойдут 10–15 сантиметров снега
Михаил Барщевский назвал ограничения WhatsApp и Telegram «абсолютно логичными»
Кейт Мосс появилась на первом показе Демны Гвасалии в Gucci
Сирша Ронан, Джесси Бакли, Дакота Джонсон и Джош О’Коннор снимутся в фильме Аличе Рорвахер
Умер писатель-фантаст Дэн Симмонс, автор «Гипериона» и «Террора»
Музыку Guns N’ Roses, Грейс Джонс и Принса запретили использовать в фильме «Мелания»
Писательница Ольга Примаченко появится в камео в экранизации своей книги «К себе нежно»
В Ново-Переделкине откроется музей архитектора Федора Шехтеля
Биокомпьютер на человеческих нейронах научился играть в Doom
Лошадь Фэнси из США признана самой старой в мире
В Третьяковской галерее в конце года откроется выставка Льва Бакста
Драматург Николай Коляда попал в больницу
Любуемся первым кадром из экранизации God of War
Большинство россиян заводят кошек по эмоциональным причинам и только 5% ― для ловли мышей
Альбом Charli XCX для «Грозового перевала» дебютировал на первом месте в чарте Billboard Soundtrack
Google запустил «дождь из сердечек» для поклонников ставшего знаменитым макаки Панча
Основатель Twitter увольняет почти половину сотрудников своей новой компании из‑за внедрения ИИ
«Вкусвилл» запускает для детей игровые экскурсии по магазинам
В Москве, на «Спортивной», открылся первый ресторан «Много лосося»
Gentle Monster выпустил коллекцию очков совместно с «Формулой-1» и Disney
Число поступающих в колледжи увеличилось в России на 37% за пять лет
С июня заработает новый ГОСТ для отелей
Россияне смогут увидеть парад планет 28 февраля
«Чебурашка-2» выйдет в «цифре» 7 марта
На рэпера Pharaoh завели административное дело о пропаганде наркотиков
Названы лауреаты премии «Сезар»

«Мальчик и птица» вернется в российский прокат — теперь в 4K

Афиша Daily
Иллюстрация: Studio Ghibli

Аниме Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» выйдет в повторный прокат в России, на этот раз в качестве 4K, сообщает прокатчик «Русский Репортаж». Мультфильм можно будет увидеть на больших экранах уже с 26 марта.

Премьера картины в России состоялась в конце 2023 года. Фильм рассказывает историю мальчика Махито, чья мать погибает во время взрывов в Токио. Отец увозит сына в сельскую местность, где тот встречает говорящую цаплю. Птица обещает помочь мальчику встретиться с матерью, если он отправится с ней в заброшенный особняк.

В первый уик-энд проката «Мальчик и птица» собрал 95 млн рублей — это лучший старт среди аниме в истории отечественного проката, отмечает «Бюллетень кинопрокатчика».

Успех повторился и в Северной Америке: проект стал первым аниме, возглавившим местный бокс-офис с результатом 12,8 млн долларов за первый уикенд.

В 2024 году картина получила премию «Оскар» как лучший анимационный фильм.

