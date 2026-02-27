Любуемся первым кадром из экранизации God of War
Большинство россиян заводят кошек по эмоциональным причинам и только 5% ― для ловли мышей
Альбом Charli XCX для «Грозового перевала» дебютировал на первом месте в чарте Billboard Soundtrack
Google запустил «дождь из сердечек» для поклонников ставшего знаменитым макаки Панча
«Вкусвилл» запускает игровые экскурсии по магазинам для детей
В Москве, на «Спортивной», открылся первый ресторан «Много лосося»
Gentle Monster выпустил коллекцию очков совместно с «Формулой-1» и Disney
Число поступающих в колледжи увеличилось в России на 37% за пять лет
С июня заработает новый ГОСТ для отелей
Россияне смогут увидеть парад планет 28 февраля
«Чебурашка-2» выйдет в «цифре» 7 марта
На рэпера Pharaoh завели административное дело о пропаганде наркотиков
Названы лауреаты премии «Сезар»
Netflix отказался покупать Warner Bros., уступив Paramount
Эмма Стоун и Крис Пайн сыграют в ромкоме «The Catch», срежиссированном мужем Стоун
Рейчел Вайс и Лео Вудолл на постере сериала «Владимир»
Россияне в четыре раза чаще покупают книги о кошках, чем о собаках
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов с начала 2026 года
Россиянки назвали худшие подарки на 8 Марта
Джим Кэрри получил почетного «Сезара» из рук Мишеля Гондри
В ночь на 1 марта в парках Москвы пройдет «Ночь на катке» — сеансы бесплатного катания
Барби Феррейра и Дейкр Монтгомери появились в трейлере ремейка «Ликов смерти»
Стали известны номинанты на премию «Ника»
Михаэла Коэл заканчивает картины Иэна МакКеллена в фильме «Кристоферы» Стивена Содерберга
Дневник летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму, продадут на аукционе в Калифорнии
Instagram* будет уведомлять родителей о поисковых запросах подростков на тему суицида
Две лосихи забрели на стройку в Москве
«Разговоры о важном» в детсадах переименовали в «Добрые игры»

Основатель Twitter увольняет почти половину сотрудников своей новой компании из‑за внедрения ИИ

Афиша Daily

Технологическая компания Block увольняет почти половину сотрудников из-за внедрения искусственного интеллекта. Об этом сообщил в соцсети X ее глава, сооснователь Twitter Джек Дорси.

Компания пошла на такой шаг не потому, что у нее проблемы. Дорси говорит, что прибыль бизнеса продолжает расти, как и число клиентов. Однако ИИ-инструменты, которые использует Block, «открывают новый способ работы, который в корне меняет то, что значит строить компанию и управлять ей». 

Численность сотрудников Block сократится с 10 тыс. до менее чем 6000. «В течение следующего года, я считаю, большинство компаний придут к тому же выводу и проведут похожие структурные изменения», — написал Дорси. 

С 2024 года Block уже проводила несколько раундов увольнений, однако это первый случай, когда компания назвала ИИ причиной сокращений. Решение также стало очередным эпизодом в череде крупных увольнений в технологической отрасли.

Block основана Джеком Дорси и Джимом МакКелвей в феврале 2009 года. Она разрабатывает решения для приема и обработки электронных платежей. Компании принадлежат Square, Cash App и Tidal.

В конце января Amazon уволила 16 тыс. сотрудников, до этого сократив еще 14 тыс. позиций несколькими месяцами ранее. На последующем созвоне по финансовым результатам финансовый директор Amazon Брайан Олсавски заявил, что компания ищет дополнительные способы снизить расходы, параллельно увеличивая инвестиции в ИИ.

Meta*, Microsoft и Google также сокращали персонал, поскольку их фокус сместился на масштабные вложения в ИИ. Гендиректор Meta Марк Цукерберг говорил, что «2026-й станет годом, когда ИИ кардинально изменит то, как мы работаем».

* Meta признанв в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям