Основатель Twitter увольняет почти половину сотрудников своей новой компании из‑за внедрения ИИ

Компания пошла на такой шаг не потому, что у нее проблемы. Дорси говорит, что прибыль бизнеса продолжает расти, как и число клиентов. Однако ИИ-инструменты, которые использует Block, «открывают новый способ работы, который в корне меняет то, что значит строить компанию и управлять ей».