Папа Лев XIV предостерег священников от использования ИИ при подготовке проповедей

Позднее папа рассказывал, что отказался от создания своего ИИ-аватара. «Кто‑то недавно попросил моего разрешения создать мой искусственный образ, чтобы любой мог зайти на веб-сайт и получить личную аудиенцию с „папой“, и этот ИИ-папа давал бы им ответы на их вопросы, и я сказал, что я не собираюсь одобрять это. Уж если у кого и не должно быть виртуального двойника, то папа будет в числе первых лиц в этом списке», — пояснил Лев XIV.