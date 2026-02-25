В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
Россияне стали есть меньше лапши быстрого приготовления
Мосстат: в столице живут 13,3 млн человек
Метеорологическая весна в Москве наступит во второй половине марта
Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошадях, чтобы его не видели слишком веселым
Эд Скрейн сыграет Бальдра в сериале «God of War» от Amazon
За последние 5 лет россияне стали пить на 11% меньше алкоголя
«Читай-город»: самые читающие знаки восточного календаря — Дракон, Кролик и Собака
На Алтае с 1 марта запретят продажу алкоголя в выходные и праздники
Коттедж из сериала «Жаркое соперничество» появился на Airbnb
Джаред Харрис из «Чернобыля» снимется в новом фильме Мартина Скорсезе
Рождаемость в Южной Корее выросла впервые за 15 лет благодаря эхо-бумерам
Оливия Родриго и ее продюсер работают над новой музыкой
Apple объявила дату релиза пятого сезона «Ради всего человечества»
Massive Attack анонсировали серию европейских концертов
Джонни Ноксвилл объявил о завершении франшизы «Чудаки» после 25 лет
Майк Флэнаган заявил, что его «Туман» не будет ремейком фильма 2007 года
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном продлили на второй сезон
Биолог предупредила о проблеме ожирения среди воробьев
Хоррор «Закулисье» с Чиветелем Эджофором и Ренатой Рейнсве получил первый тизер
Директор Лувра ушла в отставку
Эйми Лу Вуд сыграет в новой экранизации «Джейн Эйр»
Исследование: кошки эмоционально не привязаны к хозяевам
Сын Роба Райнера не признал вины в убийстве родителей
Мишель Пфайффер и Курт Расселл вспоминают прошлое и переживают горе в трейлере «The Madison»
«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» войдут в Criterion Collection
Netflix показал тизер новой экранизации «Гордости и предубеждения» с Эммой Коррин
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ

Юра Борисов приступает к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова

Фото: Art Pictures Studio

Премьера постановки «Гамлет» состоится на основной сцене Московского Художественного театра имени А.П.Чехова в мае 2026 года. К репетициям приступил и исполнитель главной роли Юра Борисов. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора МХТ по связям с общественностью Вадим Верник.

«Юра Борисов уже начинает репетировать. Судя по всему, зрителю представят современный взгляд на историю Гамлета», ― сказал Верник.

Режиссером стал Андрей Гончаров. Верник добавил, что «Гамлет» будет репертуарным спектаклем. «Думаю, Юра знает, на что он идет: он ведь и начинал как театральный актер», ― пояснил он.

Верник напомнил, что в МХТ имени А.П.Чехова Гончаров выпустил уже три премьеры: «Чрево» по Евгению Замятину, «Осень» по Августу Стриндбергу и «Далекую радугу» по братьям Стругацким. «Все это были камерные истории ― и вот Константин Юрьевич Хабенский впервые доверяет режиссеру основную сцену Художественного театра», ― добавил Верник.

О том, что Юра Борисов сыграет Гамлета, стало известно еще в июне 2025 года. Недавно завершились съемки драмы «Битва моторов», в которой Борисов снялся с Иваном Янковским. Картина выйдет 8 октября.

