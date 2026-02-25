Юра Борисов приступает к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова

Премьера постановки «Гамлет» состоится на основной сцене Московского Художественного театра имени А.П.Чехова в мае 2026 года. К репетициям приступил и исполнитель главной роли Юра Борисов. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора МХТ по связям с общественностью Вадим Верник.
«Юра Борисов уже начинает репетировать. Судя по всему, зрителю представят современный взгляд на историю Гамлета», ― сказал Верник.
Режиссером стал Андрей Гончаров. Верник добавил, что «Гамлет» будет репертуарным спектаклем. «Думаю, Юра знает, на что он идет: он ведь и начинал как театральный актер», ― пояснил он.
Верник напомнил, что в МХТ имени А.П.Чехова Гончаров выпустил уже три премьеры: «Чрево» по Евгению Замятину, «Осень» по Августу Стриндбергу и «Далекую радугу» по братьям Стругацким. «Все это были камерные истории ― и вот Константин Юрьевич Хабенский впервые доверяет режиссеру основную сцену Художественного театра», ― добавил Верник.
О том, что Юра Борисов сыграет Гамлета, стало известно еще в июне 2025 года. Недавно завершились съемки драмы «Битва моторов», в которой Борисов снялся с Иваном Янковским. Картина выйдет 8 октября.