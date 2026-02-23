Реестр «растений-иноагентов» составят в Нижегородской области
Фото: Warner Bros.

Стали известны лауреаты премии Bafta Film Awards. Церемония вручения прошла вчера в лондонском Royal Festival Hall.

Антирекорд вечера поставил «Марти Великолепный»: фильм студии A24 проиграл во всех 11 номинациях, повторив судьбу «Влюбленных женщин» (1969) и «Волшебной страны» (2004).

Триумфатором премии стала «Битва за битвой», получившая шесть наград, в том числе за «Лучший фильм» и «Лучшую режиссуру» (Пол Томас Андерсон).

Премию за лучший детский и семейный фильм получил «Бунг», ее вручал медвежонок Паддингтон. Он похвастался со сцены, что стал первым медведем, которому выпала такая честь. Скорее всего, в его костюме скрывалась Арти Шах — именно она исполняет роль Паддингтона в британских постановках.

Основные категории:

  • Лучший фильм — «Битва за битвой»;
  • Лучший британский фильм — «Гамнет»;
  • Лучший неанглоязычный фильм — «Сентиментальная ценность»;
  • Лучшая режиссерская работа — Пол Томас Андерсон «Битва за битвой»;
  • Лучшая мужская роль — Роберт Арамайо («Я ругаюсь»);
  • Лучшая женская роль — Джесси Бакли («Гамнет»);
  • Лучшая женская роль второго плана — Вунми Мосаку («Грешники»);
  • Лучшая мужская роль второго плана — Шон Пенн («Битва за битвой»);
  • Лучший оригинальный сценарий — «Грешники»;
  • Лучший адаптированный сценарий — «Битва за битвой»;
  • Лучший детский и семейный фильм — «Бунг»;
  • Лучший анимационный фильм — «Зверополис 2»;

Другие категории:

  • Лучший саундтрек — Людвиг Горанссон («Грешники»);
  • Лучшая операторская работа — Майкл Бауман («Битва за битвой»);
  • Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Пламя и пепел»;
  • Лучший грим и прически — «Франкенштейн»;
  • Лучшая работа художника-постановщика — Тамара Деверелл, Шэйн Вие («Франкенштейн»);
  • Лучший дизайн костюмов — Кейт Хоули («Франкенштейн»);
  • Лучший монтаж — Эндрю Юргенсен («Битва за битвой»);
  • Лучший звук — «F1»;
  • Лучший кастинг — «Я ругаюсь»;
  • Лучший документальный фильм — «Господин Никто против Путина»;
  • Премия за выдающиеся технические достижения — «Франкенштейн»;
  • Лучший британский анимационный короткометражный фильм — «Two Black Boys in Paradise»;
  • Лучший британский игровой короткометражный фильм — «This Is Endometriosis»;
  • Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера — «Тень моего отца» (реж. Акинола Дэвис, сценарист Уэйл Дэвис);
  • Восходящая звезда — Роберт Арамайо;
  • Премия за выдающийся британский вклад в кино — Райан Куглер.
