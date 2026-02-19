Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в трейлере драмы «Космос засыпает»

В Великобритании арестовали бывшего принца Эндрю

Фото: Bosfor Pictures

Кинокомпания «Вольга» представила новый трейлер фильма «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном. Премьера состоится 9 апреля.

Эйдельштейн сыграет студента Пашу, который учится в Петербурге на инженера-ракетостроителя и мечтает покорить космос. Внезапный звонок заставляет его отправиться в родной поселок Шойна, чтобы помочь своей матери и младшему брату.

Видео: кинокомпания «Вольга»

В ленте также снялись Дарья Екамасова («Анора»), Тихон Котрелев («Тихий Дон»), Никита Конкин («Финт Боброва») и Софья Воронцова («Кибердеревня»). Режиссером выступил Антон Мамыкин («Первый раз»).

Недавно стало известно, что Эйдельштейн присоединился к актерскому составу сериала «Хакеры», главную роль в котором исполнит Иван Янковский. По словам продюсера Алексея Киселева, сериал расскажет о русских специалистах по кибербезопасности, которые используют свои навыки для предотвращения преступлений. 

