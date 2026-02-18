Марк Эйдельштейн снимется в российском сериале «Хакеры»

По его словам, сценарием уже заинтересовались партнеры в Америке. «Мы прорабатываем съемки в Абу-Даби, Катаре, Таиланде и Нью-Йорке, будем представлять сериал на Каннском кинорынке», — добавил Киселев.



«Хакеры» — это восьмисерийный психологический технотриллер. Это один из первых глобальных запусков студии Kisa Films продюсера и шоураннера проектов «Псих», «Балет» и «Актрисы» Алексея Киселева. Съемки пройдут в 2026 году. Дата премьеры проекта будет объявлена отдельно.



По словам Киселева, сериал расскажет о русских специалистах по кибербезопасности, которые используют свои навыки для предотвращения преступлений. Сериал будет снят по идее российского предпринимателя, инвестора и продюсера Николая Ивенева и сценарию Игоря Поплаухина («Выжившие», «Время года зима» и короткий метр «Календарь», получивший награду на Каннском фестивале в рамках конкурса студенческого короткометражного кино Cinéfondation). Участие в проекте примут Алексей Киселев, Иван Янковский, Александр Алябьев, Сергей Левитан и Серафим Ореханов.