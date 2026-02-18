На Арбатско-Покровской линии московского метро запустили поезд в честь китайского Нового года
Марк Эйдельштейн снимется в российском сериале «Хакеры»

Афиша Daily
Фото: Start Studio

Марк Эйдельштейн присоединился к актерскому составу сериала «Хакеры», главную роль в котором исполнит Иван Янковский. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба студии Kisa Films.

«Иван и Марк сыграют в нашем сериале двух сводных братьев, это такое размышление о настоящем и будущем, о новом поколении. Проект действительно станет большим событием. Мы не только собираем очень яркую команду в кадре и за кадром, но и планируем стать одним из самых масштабных российских и международных проектов в этом десятилетии», — рассказал продюсер и шоураннер Алексей Киселев.

 

© Art Pictures Motion

По его словам, сценарием уже заинтересовались партнеры в Америке. «Мы прорабатываем съемки в Абу-Даби, Катаре, Таиланде и Нью-Йорке, будем представлять сериал на Каннском кинорынке», — добавил Киселев.

«Хакеры» — это восьмисерийный психологический технотриллер. Это один из первых глобальных запусков студии Kisa Films продюсера и шоураннера проектов «Псих», «Балет» и «Актрисы» Алексея Киселева. Съемки пройдут в 2026 году. Дата премьеры проекта будет объявлена отдельно. 

По словам Киселева, сериал расскажет о русских специалистах по кибербезопасности, которые используют свои навыки для предотвращения преступлений. Сериал будет снят по идее российского предпринимателя, инвестора и продюсера Николая Ивенева и сценарию Игоря Поплаухина («Выжившие», «Время года зима» и короткий метр «Календарь», получивший награду на Каннском фестивале в рамках конкурса студенческого короткометражного кино Cinéfondation). Участие в проекте примут Алексей Киселев, Иван Янковский, Александр Алябьев, Сергей Левитан и Серафим Ореханов.

