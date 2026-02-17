Тайра Бэнкс извинилась за то, что не защитила участниц «Топ-модели по-американски» от абьюза

Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Американская модель и телеведущая Тайра Бэнкс принесла извинения перед участницей шоу «Топ-модель по-американски» Кенией Хилл, которая ранее пожаловалась на домогательства. Об этом написал Entertainment Weekly.

Бэнкс вспомнила о случившемся с Хилл в документальном сериале «Столкновение с реальностью: Закулисье „Топ-модели по-американски“» («Reality Check: Inside „America’s Next Top Model“»). «Мне так жаль», — призналась она.

Инцидент произошел в четвертом сезоне проекта, который снимали в Южной Африке. Хилл участвовала в фотосессии с моделями-мужчинами — и один из них, по ее словам, «очень агрессивно к ней приставал» перед съемкой.

Ситуацию засняли на камеры и показали в эпизоде. Во время разбора работы участницы телеконкурса Бэнкс давала ей советы, как реагировать на харрасмент. Телеведущая рекомендовала использовать «женские уловки». По словам Тайры, девушке стоило «веселым образом» дать отпор обидчику.

«Я пыталась придать ей уверенности, используя имеющуюся у меня информацию. Мне казалось, что это придало ей уверенности, исходя из информации, которая у меня была. Я думала, это был лучший совет, но нужно было сказать: „Стоп“. Именно это произошло бы сегодня», — сказала теперь Бэнкс.

Она добавила, что теперь «мы все понимаем, какая защита нужна женщинам». По мнению Тайры, Хилл «заслуживала большего», но ни руководство телеканала, ни сама Бэнкс не знали, как правильно поступить в то время.

