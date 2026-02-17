Минфин: россияне тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год

Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Российские граждане тратят у букмекеров около двух триллионов рублей в год. Ою этом сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, пишет РИА «Новости».

11 февраля Госдума приняла закон, направленный на борьбу с игроманией. C сентября 2026 года он обязывает букмекеров и тотализаторы размещать на своих сайтах, а также в офисах информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. Кроме того, они должны дать клиентам доступ к информации о возможностях инвестирования своих средств.

«Логика законопроекта была довольно простая — наши граждане тратят у букмекеров порядка двух триллионов рублей в год, то есть это огромные деньги. Мы хотели через букмекеров создать механизмы информирования граждан, во-первых. Во-вторых, о том, что все-таки эти деньги можно потратить на какие-то иные цели, инвестировав в том числе в целях своего благосостояния и добавляя деньги в экономику», — сказал Чебесков, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«К сожалению, сейчас одна из ключевых проблем, которую мы видим, — это нелегальные онлайн-казино, которые активно развиваются, которые активно привлекают средства наших граждан. По нашим оценкам, этот объем средств, которые наши граждане тратят в нелегальных онлайн-казино, может быть даже больше, чем те средства, которые проходят через легальных букмекеров», — отметил он.

«Конечно, мы пытаемся здесь противодействовать с точки зрения перевода платежей, и Центральный банк здесь активно нам помогает блокировать платежи, но они выдумывают все новые и новые схемы», — продолжил Чебесков. По его словам,  борьба продолжается, но значимого эффекта пока нет.

Недавно в СМИ сообщили, что Минфин предложил Владимиру Путину легализовать онлайн-казино. Для этого ведомство хочет создать единого оператора, который бы отчислял не менее 30% с выручки.

