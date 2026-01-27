«Коммерсант»: Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России

В Минфине считают, что в случае поддержки инициативы доходы федерального бюджета могут составить около 100 млрд рублей в год. При этом оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете, по оценке ведомства, превышает 3 трлн рублей ежегодно, а число действующих онлайн-казино — около ста. Легальный рынок букмекерских контор и тотализаторов Минфин оценивает в 1,7 трлн рублей за 2024 год.