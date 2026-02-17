Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Ганвеста обвинили в пропаганде употребления наркотических веществ

Фото: @gunwestofficial

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что рэпера Руслана Гоминова, известного под псевдонимом Ганвест, проверят на пропаганду запрещенных веществ. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Административное дело возбудило управление МВД по Петербургу и Ленинградской области. Песни исполнителя, опубликованные в соцсети «Вконтакте», направили на психолого-лингвистическую экспертизу.

«Проводится административное расследование, материалы направлены на экспертизу. Об этом говорится в ответе на наше обращение», — рассказала Мизулина.

Ганвест стал известен в 2018 году благодаря трекам «Никотин», «Звездопад» и «Дурман». В конце 2025 года стали мемом придуманные им слова «шнейне», «пепе», «ватафа» и «фа», которые он использует в своих роликах.

