Ганвеста обвинили в пропаганде употребления наркотических веществ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что рэпера Руслана Гоминова, известного под псевдонимом Ганвест, проверят на пропаганду запрещенных веществ. Об этом она написала в своем телеграм-канале.



Административное дело возбудило управление МВД по Петербургу и Ленинградской области. Песни исполнителя, опубликованные в соцсети «Вконтакте», направили на психолого-лингвистическую экспертизу.



«Проводится административное расследование, материалы направлены на экспертизу. Об этом говорится в ответе на наше обращение», — рассказала Мизулина.