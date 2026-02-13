«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино

На Солнце появился огромный смайлик
В  Лувре произошла крупная протечка воды
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»
Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль
Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
Новый документальный проект Okko расскажет о сексе в России ― от древности до наших дней
Горе в Кабардино-Балкарии присвоили название ЦСКА
Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War
Только 23% россиян смогли отличить ИИ-изображение от реального
На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года
Издательство «АСТ» попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст
В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест
Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур
Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной
Konami выпустила трейлер игры Silent Hill: Townfall, анонсированной еще в 2022 году
Москвичи смогут увидеть «планету любви» 14 февраля
В Перми отменили «Трезвую пробежку» в честь Дня защитника Отечества из‑за недостатка участников
Знаменитый «Хогвартс-экспресс» в Шотландии могут снять с маршрута из‑за финансовых проблем
Россияне выбрали лучшие любовные пары в литературе
Фронтмен Imagine Dragons анонсировал свою первую видеоигру — шутер в стиле 1970-х
Москвичи назвали мордовские блины со сгущенкой фаворитом Масленицы
Saber Interactive показала игру по «Джону Уику» с Киану Ривзом

«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино

Афиша Daily
Иллюстрация: Ornament

Журнал о кино Ornament выпустил карточки Movie Lovers Cards. Подробностями с «Афишей Daily» поделились представители издания.

В колоде 50 карточек с заданиями и вопросами, которые помогут лучше узнать друг друга через кино. Набор предлагает обсуждать фильмы не через факты о них, а через личные воспоминания и эмоции. 

Среди примеров вопросов: «Кто был вашим кинокрашем в детстве?», «Какой фильм вы считаете визуально самым красивым?», «Помните ли вы свой первый поход в кино?».

1/2
2/2

Карточки можно купить на официальном сайте Ornament. Сейчас набор стоит 950 рублей. 

Ornament ― иллюстрированный журнал о кино. Каждый номер посвящен режиссеру, фильму или теме. Среди выпусков — номера, посвященные фильмографиям Стенли Кубрика, Квентина Тарантино и Вуди Аллена, а также большой номер про культовые сериалы, изменившие индустрию. 

Расскажите друзьям