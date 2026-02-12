«Простить трудно»: возлюбленная норвежского биатлониста ответила на его признание в измене

Netflix экранизирует роман Навессы Аллен «Lights Out»
Дети Эндрю Гарфилда и Клэр Фой попадают в сказочную страну в трейлере «Вверх по волшебному дереву»
Ана де Армас и Дженнифер Коннелли намерены сняться в шпионском сериале «Safe Houses»
Гай Пирс и Джаред Харрис появятся в политическом триллере «Цена мира» Энтони Маккартена
Олимпийский магазин снял с продажи футболки с символикой Игр 1936 года. Они проходили при Гитлере
Джейсон Момоа сыграет главную роль в экранизации игры Helldivers
«Ты на наркотиках?»: Оливеру Стоуну не понравилась работа Майкла Дугласа в «Уолл-стрит»
Звезда «Теории большого взрыва» призналась, что испытывала проблемы на съемках из‑за ботокса
Звезда «Бриджертонов» Клаудия Джесси расследует смерть в доме Гленн Клоуз в сериале «Up to No Good»
Константин Богомолов освобожден от должности ректора Школы-студии МХАТ
Николь Кидман и Джейми Ли Кертис в первом трейлере сериала «Скарпетта»
Фонд «Второе дыхание» вновь собирает одежду для тех, кто выходит из тюрьмы
Кэтрин Зита‑Джонс сыграет в психологическом триллере «Амур»
«Вкусвилл» и Росбиотех запустят магистратуру по разработке полезных продуктов
В Москве открылась выставка о карнавалах и маскарадах XIX–XX веков
Милош Бикович и Александр Горбатов в тизере-трейлере исторической драмы «Рождение империи»
«Литфонд» выставит на аукцион рукопись XVI века стоимостью 1,4 миллиона рублей
Модель из Кыргызстана пришла на показ в халате дедушки ― и попала в Vogue
Почти 60% врачей признались, что делают фиктивные записи в карты пациентов
У Северного речного вокзала в Москве открыли лыжную трассу
Жителя Казани Исуса Христоса обязали вернуть настоящее имя
Показываем фрагмент ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич
У сериала «Хочу секса. Сент-Луис» появился первый постер
Норвежский биатлонист выиграл бронзу на Олимпиаде и признался в измене
LEGO дарит набор с пингвинами ко Дню всех влюбленных
Лили Рейнхарт и Виктория Педретти в дублированном тизере «Запретного плода»
Николас Кейдж на первых кадрах «Паука-Нуар»
Продюсер «F1» Джерри Брукхаймер подтвердил, что сиквел фильма действительно находится в разработке

«Простить трудно»: возлюбленная норвежского биатлониста ответила на его признание в измене

Афиша Daily
Фото: pictire alliance/Getty Images

Бывшая девушка норвежского биатлониста Стурлы Хольма Легрейда, который публично покаялся в неверности и попросил прощения, не готова простить его, даже несмотря на жест, совершенный на глазах у всего мира.

Легрейд, уже бравший золото в эстафете в Пекине-2022, расплакался в эфире норвежского телеканала NRK, объяснив, что последняя неделя стала самой тяжелой в его жизни.

«Полгода назад я встретил любовь всей жизни. Три месяца назад я совершил ошибку и изменил ей. Я рассказал ей об этом неделю назад», — признался спортсмен.

Его бывшая возлюбленная, пожелавшая сохранить анонимность, ответила на этот порыв в интервью таблоиду VG. «Простить трудно, даже после такого публичного признания в любви перед всем миром. Я не просила ставить меня в такое положение. Он знает мои чувства», — заявила она.

Позже Легрейд принес извинения за свою несдержанность. Он признал, что его личная драма была неуместна в момент триумфа норвежского биатлона и отвлекла внимание от золотого медалиста Юхана-Олава Ботна. Спортсмен также отдельно извинился перед бывшей девушкой, которая «невольно оказалась в центре внимания СМИ».

