Джонатан Нолан назвал «Одиссею» брата грандиозным достижением

«Я не работал над этой картиной, но уже видел ее. Она грандиозна. Это невероятное достижение. В юности я увлекался „Илиадой“ и „Одиссеей“, и у нас с Крисом было несколько очень интересных бесед о его подходе к материалу. Это потрясающий фильм… Не уверен, что мне стоило это говорить, но да, он действительно грандиозен», — рассказал Джонатан.