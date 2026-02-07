Роуз Берн, Деми Ловато и Октавия Спенсер появились в трейлере фильма «Эвакуатор»
Undercover выпустил коллекцию пуховиков и свитшотов, навеянных «Твин Пиксом»

Фото: Propaganda Films

Японский бренд Undercover выпустил вторую коллекцию одежды, созданную под влиянием культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс». Об этом пишет Hypebeast.

В капсулу вошла верхняя одежда: пуховики и худи с графическими принтами. Разработкой линии занимался основатель бренда Дзюн Такахаши. Центральными элементами коллекции стали вещи с изображениями протагониста — агента ФБР Дейла Купера — и пропавшей старшеклассницы Лоры Палмер.

Изображения на большинстве моделей выполнены в темных, монохромных тонах, сквозь которые полупрозрачно проступают красные, синие, желтые и зеленые силуэты героев.

Недавно дочь Дэвида Линча Дженнифер сообщила о публикации сценария так и не снятого сериала ее отца. Работа выйдет под названием «Unrecorded Night». «Я прошу всех дождаться официального релиза и не искать то, что, скорее всего, окажется несанкционированными версиями и испортит прекрасную работу, созданную папой», — подчеркнула Дженнифер. 

«Unrecorded Night» должен был стать сериалом из 20–25 эпизодов с Тоби Джонсом в главной роли. В проекте также планировали участвовать Лора Дерн и Наоми Уоттс. К съемкам шоу Линч так и не успел приступить. 

«Сначала ковид, а потом его проблемы со здоровьем привели к тому, что проект так и не был создан. Мы дали понять, что, как только он будет в состоянии, можем вернуться к делу», — рассказывали в Netflix.

